В Краснодаре прохожие задушили стаффорда, растерзавшего собаку и напавшего на свою хозяйку
В Краснодаре стаффорд напал на свою хозяйку и растерзал другую собаку
Обложка © Life.ru
В Краснодаре агрессивный бойцовский пёс породы стаффорд во время прогулки напал на другую собаку, разорвав её насмерть, а затем атаковал свою хозяйку, вцепившись ей в руку. Инцидент произошёл вечером 7 июня на проспекте имени Знаменского. Оба животных скончались, сообщили в УМВД по региону.
«На помощь краснодарке пришли прохожие, которые с помощью удушающих приёмов смогли убрать животное в сторону. От нехватки кислорода собака скончалась на месте», — говорится в сообщении.
На место происшествия приехали сотрудники полиции. Обе владелицы, несмотря на трагический исход, отказались от подачи заявлений в полицию.
Ранее Life.ru рассказал, что в Ленобласти американская акита неожиданно набросилась на мальчика и вцепилась ему в лицо. Помочь малышу смог сосед. Ребёнка с серьёзными открытыми ранами доставили в больницу, там ему провели экстренную операцию.