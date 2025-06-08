В Краснодаре прохожие задушили стаффорда, растерзавшего собаку и напавшего на свою хозяйку

В Краснодаре агрессивный бойцовский пёс породы стаффорд во время прогулки напал на другую собаку, разорвав её насмерть, а затем атаковал свою хозяйку, вцепившись ей в руку. Инцидент произошёл вечером 7 июня на проспекте имени Знаменского. Оба животных скончались, сообщили в УМВД по региону.

«На помощь краснодарке пришли прохожие, которые с помощью удушающих приёмов смогли убрать животное в сторону. От нехватки кислорода собака скончалась на месте», — говорится в сообщении.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Обе владелицы, несмотря на трагический исход, отказались от подачи заявлений в полицию.