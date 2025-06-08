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Регион
8 июня, 13:08

В Краснодаре прохожие задушили стаффорда, растерзавшего собаку и напавшего на свою хозяйку

В Краснодаре стаффорд напал на свою хозяйку и растерзал другую собаку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодаре агрессивный бойцовский пёс породы стаффорд во время прогулки напал на другую собаку, разорвав её насмерть, а затем атаковал свою хозяйку, вцепившись ей в руку. Инцидент произошёл вечером 7 июня на проспекте имени Знаменского. Оба животных скончались, сообщили в УМВД по региону.

«На помощь краснодарке пришли прохожие, которые с помощью удушающих приёмов смогли убрать животное в сторону. От нехватки кислорода собака скончалась на месте», — говорится в сообщении.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Обе владелицы, несмотря на трагический исход, отказались от подачи заявлений в полицию.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Ленобласти американская акита неожиданно набросилась на мальчика и вцепилась ему в лицо. Помочь малышу смог сосед. Ребёнка с серьёзными открытыми ранами доставили в больницу, там ему провели экстренную операцию.

Наталья Афонина
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