В Ленобласти пёс вцепился зубами в голову годовалого мальчика

Из пасти домашней собаки в деревне Канисты в Ленобласти достали голову годовалого ребёнка. Об этом сообщает 78.ru.

Выяснилось, что мальчик прогуливался со старшей сестрой и собакой породы американская акита. Пёс неожиданно набросился на несовершеннолетнего и вцепился ему в лицо. Освободить пострадавшего сумел сосед: вытащил голову ребёнка из пасти. Мальчика с серьёзными открытыми ранами срочно доставили в больницу, где ему провели экстренную операцию.

В момент инцидента мама ребёнка находилась на вокзале с бабушкой. По словам женщины, собака оказалась не вакцинирована. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.