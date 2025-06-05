В Ленобласти пёс вцепился зубами в голову годовалого мальчика
78.ru: В Ленобласти голову годовалого ребёнка достали из пасти домашней собаки
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Из пасти домашней собаки в деревне Канисты в Ленобласти достали голову годовалого ребёнка. Об этом сообщает 78.ru.
Выяснилось, что мальчик прогуливался со старшей сестрой и собакой породы американская акита. Пёс неожиданно набросился на несовершеннолетнего и вцепился ему в лицо. Освободить пострадавшего сумел сосед: вытащил голову ребёнка из пасти. Мальчика с серьёзными открытыми ранами срочно доставили в больницу, где ему провели экстренную операцию.
В момент инцидента мама ребёнка находилась на вокзале с бабушкой. По словам женщины, собака оказалась не вакцинирована. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
А ранее Life.ru писал, что в Краснодаре собака укусила мальчика за лицо в магазине. Хозяева пса не стали задерживаться и помогать ребёнку, после чего быстро покинули место происшествия.