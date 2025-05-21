Суд вынес приговор хозяйке стаи собак, загрызших до смерти 9-летнюю девочку в Ставрополе

Суд в Ставрополе вынес решение по делу владелицы собак, которые загрызли ребёнка до смерти. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.

У женщины было не менее девяти собак. В феврале шесть её питомцев напали девятилетнюю девочку и загрызли её до смерти. Суд установил, что хозяйка не приняла достаточных мер для безопасного нахождения животных за пределами своего двора.