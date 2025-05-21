Суд вынес приговор хозяйке стаи собак, загрызших до смерти 9-летнюю девочку в Ставрополе
Суд в Ставрополе осудил на 1,5 года хозяйку собак, убивших девятилетнюю девочку
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Суд в Ставрополе вынес решение по делу владелицы собак, которые загрызли ребёнка до смерти. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.
«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
У женщины было не менее девяти собак. В феврале шесть её питомцев напали девятилетнюю девочку и загрызли её до смерти. Суд установил, что хозяйка не приняла достаточных мер для безопасного нахождения животных за пределами своего двора.
Как пишет kp.ru, «Бабу Аллу», как называют женщину, освободили в зале суда. Ей выписали подписку о невыезде.
Напомним, что трагедия произошла в конце февраля 2025 года в Ставрополе, когда девочка гуляла неподалёку от дома, где пожилая женщина держала своих собак. Животные не содержались в вольерах и свободно бродили по территории. После нападения местный житель попытался отогнать собак выстрелами из ружья, однако девочка скончалась от множества укусов.