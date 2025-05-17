В Краснодаре собака укусила мальчика за лицо в магазине

В Краснодаре собака напала на семилетнего ребёнка. Несмотря на наличие поводка, животное было без намордника. Всё произошло, когда собака просто проходила мимо мальчика. Владельцы пса не стали задерживаться и быстро покинули место происшествия. Сейчас в деле разбирается полиция.