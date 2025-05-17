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17 мая, 14:48

В Краснодаре собака укусила мальчика за лицо в магазине

В Краснодаре собака напала на семилетнего ребёнка. Несмотря на наличие поводка, животное было без намордника. Всё произошло, когда собака просто проходила мимо мальчика. Владельцы пса не стали задерживаться и быстро покинули место происшествия. Сейчас в деле разбирается полиция.

Собака напала на семилетнего мальчика в магазине Краснодара. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

«Ребёнок серьёзно не пострадал, но получил первую дозу профилактической вакцины от бешенства. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении полиции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на улице Пионерской в Шатуре собака породы алабай, сбежавшая с огороженной территории, напала на маленького велосипедиста. Благодаря оперативным действиям очевидцев, животное удалось отогнать. Ребёнок не пострадал.

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Telegram / Краснодар | Телетайп

Александра Мышляева
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