В Краснодаре собака укусила мальчика за лицо в магазине
В Краснодаре собака напала на семилетнего ребёнка. Несмотря на наличие поводка, животное было без намордника. Всё произошло, когда собака просто проходила мимо мальчика. Владельцы пса не стали задерживаться и быстро покинули место происшествия. Сейчас в деле разбирается полиция.
Собака напала на семилетнего мальчика в магазине Краснодара. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп
«Ребёнок серьёзно не пострадал, но получил первую дозу профилактической вакцины от бешенства. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении полиции.
Ранее Life.ru рассказывал, что на улице Пионерской в Шатуре собака породы алабай, сбежавшая с огороженной территории, напала на маленького велосипедиста. Благодаря оперативным действиям очевидцев, животное удалось отогнать. Ребёнок не пострадал.
Telegram / Краснодар | Телетайп