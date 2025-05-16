Жители Иркутска пожаловались на нападения стаи бродячих собак

В посёлке Киров в Иркутске бездомные собаки напали на двух подростков и покусали их, сообщает Инфо24. По словам местных жителей, проблемы с бродячими животными у них возникли ещё два года назад, когда на девушку напала стая псов. Пережив множество укусов, она подала иск в суд на местного зооволонтёра, который курирует собак и кормит их.

Бродячие собаки в иркутском посёлке Киров. Фото © Telegram / Инфо24 | Новости

Суд удовлетворил требования пострадавшей, назначив её компенсацию, однако ситуация с собаками так и не изменилась. В апреле бродячие животные покусали 17-летнего подростка. Сейчас он проходит курс уколов от бешенства. Досталось и 16-летнему парню. Местные жители боятся отпускать детей на улицу.

Ещё одна женщина пожаловалась, что вынуждена носить с собой пневматический пистолет для отпугивания бродячих собак. Она беременна и часто гуляет с маленьким ребёнком. В данный момент её супруг находится в зоне СВО и не может лично защитить семью от стаи.

По рассказам жителей, волонтёры создали для собак приют в одном из сгоревших бараков. Туда привозят сено, корм и других найденных бездомных животных. После обращений граждан Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности, а прокуратура Иркутской области начала проверку и контролирует ход расследования.