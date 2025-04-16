«Извращённый аппетит»: Россиян предупредили об опасности собак, портящих автомобили

В Приморском крае бродячие собаки агрессивно реагируют на припаркованные автомобили. Животные начали разрывать колёса и бамперы машин. С чем это может быть связано, объяснила ветеринар Елена Шведова.

«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращённый аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», – отметила медик в беседе с РИА «ФедералПресс».

Ветеринар уточнила, что в подобном состоянии собака может быть опасна для людей и других сородичей. Эксперт посоветовала избегать контактов с бродячими стаями, а также по возможности убирать машины в гаражи или на охраняемые стоянки.