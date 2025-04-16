«Извращённый аппетит»: Россиян предупредили об опасности собак, портящих автомобили
Ветеринар Шведова: Грызущие автомобили собаки могут быть поражены ЦНС инфекцией
Собаки около машин. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В Приморском крае бродячие собаки агрессивно реагируют на припаркованные автомобили. Животные начали разрывать колёса и бамперы машин. С чем это может быть связано, объяснила ветеринар Елена Шведова.
«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращённый аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», – отметила медик в беседе с РИА «ФедералПресс».
Ветеринар уточнила, что в подобном состоянии собака может быть опасна для людей и других сородичей. Эксперт посоветовала избегать контактов с бродячими стаями, а также по возможности убирать машины в гаражи или на охраняемые стоянки.
А ранее Life.ru рассказывал, что в России назначат главного по бродячим собакам. В стране появится институт, который будет заниматься защитой животных, соответствующая инициатива уже направлена в правительство.