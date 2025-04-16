Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 13:48

«Извращённый аппетит»: Россиян предупредили об опасности собак, портящих автомобили

Ветеринар Шведова: Грызущие автомобили собаки могут быть поражены ЦНС инфекцией

Собаки около машин. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Собаки около машин. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Приморском крае бродячие собаки агрессивно реагируют на припаркованные автомобили. Животные начали разрывать колёса и бамперы машин. С чем это может быть связано, объяснила ветеринар Елена Шведова.

«Вполне возможно, что эти собаки инфицированы болезнями, которые поражают ЦНС. Это вызывает извращённый аппетит и неадекватное поведение у собак, следствием чего является порча машин, а также агрессивное поведение», – отметила медик в беседе с РИА «ФедералПресс».

Ветеринар уточнила, что в подобном состоянии собака может быть опасна для людей и других сородичей. Эксперт посоветовала избегать контактов с бродячими стаями, а также по возможности убирать машины в гаражи или на охраняемые стоянки.

В Пятигорске зооактивисты устроили собачий приют прямо на могилах
В Пятигорске зооактивисты устроили собачий приют прямо на могилах

А ранее Life.ru рассказывал, что в России назначат главного по бродячим собакам. В стране появится институт, который будет заниматься защитой животных, соответствующая инициатива уже направлена в правительство.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar