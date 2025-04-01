В Пятигорске зооактивисты устроили собачий приют прямо на могилах

На кладбищах Пятигорска ликвидировали стихийные приюты для бездомных собак. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов. По его словам, лежбища для бродячих животных находились на кладбище на улице Пожарского и на Краснослободском кладбище.

Глава Пятигорска показал, как специалисты ликвидируют приют для бездомных собак на кладбище. Видео © Telegram / Ворошилов

«Я понимаю неравнодушных людей, с чувством сострадания относящихся к безнадзорным животным. Но устраивать лежбище и приют для собак на могиле — это кощунство», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Ворошилов дополнил, что виновное лицо уже установлено. По его словам, в 2025 году в городе-курорте отловили 46 бездомных собак. Свои заявки жители Пятигорска могут отправлять в территориальные службы.