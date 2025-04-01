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Регион
1 апреля, 16:27

В Пятигорске зооактивисты устроили собачий приют прямо на могилах

Мэр Ворошилов: На кладбищах в Пятигорске убрали приюты для бездомных собак

Лежбище для собак на могилах в Пятигорске. Обложка © Telegram / Ворошилов

Лежбище для собак на могилах в Пятигорске. Обложка © Telegram / Ворошилов

На кладбищах Пятигорска ликвидировали стихийные приюты для бездомных собак. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов. По его словам, лежбища для бродячих животных находились на кладбище на улице Пожарского и на Краснослободском кладбище.

Глава Пятигорска показал, как специалисты ликвидируют приют для бездомных собак на кладбище. Видео © Telegram / Ворошилов

«Я понимаю неравнодушных людей, с чувством сострадания относящихся к безнадзорным животным. Но устраивать лежбище и приют для собак на могиле — это кощунство», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Ворошилов дополнил, что виновное лицо уже установлено. По его словам, в 2025 году в городе-курорте отловили 46 бездомных собак. Свои заявки жители Пятигорска могут отправлять в территориальные службы.

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А ранее Life.ru писал, что стая бродячих собак растерзала пришедшую на кладбище женщину в Дагестане. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Дарья Нарыкова
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