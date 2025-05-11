В подмосковной Шатуре алабай набросился на ребёнка
В подмосковной Шатуре алабай сбежал с частной территории и напал на ребёнка. Об этом сообщает «Типичная Шатура».
В Шатуре алабай набросился на ребёнка. Видео © VK / Типичная Шатура
Всё произошло на улице Пионерской: собака вырвалась со двора и набросилась на мальчика, ехавшего мимо на велосипеде. Очевидцы сразу же кинулись на помощь, отогнали животное и помогли ребёнку. По предварительным данным, серьёзных травм мальчик не получил.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Псковской области собака укусила за голову трёхлетнюю девочку. Она сама подошла к псу. Хозяева животного не видели причин для беспокойства, поскольку раньше их питомец никогда не проявлял агрессии к людям. Однако вскоре раздался детский плач — оказалось, что пёс нанёс ребёнку множественные травмы головы. Девочку срочно госпитализировали.
VK / Типичная Шатура