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11 мая, 19:33

В подмосковной Шатуре алабай набросился на ребёнка

В подмосковной Шатуре алабай сбежал с частной территории и напал на ребёнка. Об этом сообщает «Типичная Шатура».

В Шатуре алабай набросился на ребёнка. Видео © VK / Типичная Шатура

Всё произошло на улице Пионерской: собака вырвалась со двора и набросилась на мальчика, ехавшего мимо на велосипеде. Очевидцы сразу же кинулись на помощь, отогнали животное и помогли ребёнку. По предварительным данным, серьёзных травм мальчик не получил.

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Ранее Life.ru рассказывал, как в Псковской области собака укусила за голову трёхлетнюю девочку. Она сама подошла к псу. Хозяева животного не видели причин для беспокойства, поскольку раньше их питомец никогда не проявлял агрессии к людям. Однако вскоре раздался детский плач — оказалось, что пёс нанёс ребёнку множественные травмы головы. Девочку срочно госпитализировали.

Обложка ©

VK / Типичная Шатура

Александра Мышляева
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