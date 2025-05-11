В подмосковной Шатуре алабай набросился на ребёнка

В подмосковной Шатуре алабай сбежал с частной территории и напал на ребёнка. Об этом сообщает «Типичная Шатура».

В Шатуре алабай набросился на ребёнка. Видео © VK / Типичная Шатура

Всё произошло на улице Пионерской: собака вырвалась со двора и набросилась на мальчика, ехавшего мимо на велосипеде. Очевидцы сразу же кинулись на помощь, отогнали животное и помогли ребёнку. По предварительным данным, серьёзных травм мальчик не получил.