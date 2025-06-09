В Воскресенске мать задушила 5-летнюю дочь поясом от халата и утопила в ванной
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В Московской области мать задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а после этого утопила в ванной. Мотивы жестокой расправы над девочкой неизвестны, возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже взяла на контроль данное разбирательство.
Трагедия произошла 8 июня в квартире города Воскресенска на улице Рабочая. Что произошло между матерью и маленькой дочерью перед убийством — неизвестно. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.
«По данному факту следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ход и результаты расследования контролирует Воскресенская городская прокуратура», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказал, что в Бельгии 16-летний подросток лишил жизни свою мать и младшую сестру, нанеся им ножевые ранения. После этого школьник совершил поджог дома, а также расправился с лабрадором по кличке Николь. В настоящее время мотивы преступления устанавливаются, а дело будет передано в суд по делам несовершеннолетних.