В Воскресенске мать задушила 5-летнюю дочь поясом от халата и утопила в ванной

В Московской области мать задушила свою 5-летнюю дочь поясом от халата, а после этого утопила в ванной. Мотивы жестокой расправы над девочкой неизвестны, возбуждено уголовное дело. Прокуратура уже взяла на контроль данное разбирательство.

Трагедия произошла 8 июня в квартире города Воскресенска на улице Рабочая. Что произошло между матерью и маленькой дочерью перед убийством — неизвестно. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.