Три маленькие сестры найдены мёртвыми после визита к бездомному отцу

В американском штате Вашингтон найдены мёртвыми три юные сестры Декер, которые накануне трагедии навещали бездомного отца. Малышки, предположительно, скончались в результате удушья, о чём свидетельствуют отчёты полиции, переданные в Верховный суд округа Челан.

Как отмечает Fox 13, тела трёх маленьких девочек – 9-летней Пейтин, 8-летней Эвелин и 5-летней Оливии Декер – были найдены в понедельник вечером возле кемпинга в Уэнатчи. Они находились недалеко от грузовика их отца Трэвиса Декера, местонахождение которого на данный момент неизвестно.

Мужчина объявлен в розыск. Известно, что он страдал от серьёзных психических расстройств, в связи с чем не мог найти работу. В ходе следствия выяснилось, что Декер забрал девочек из дома в пятницу, пообещав вернуть их в воскресенье утром. Не дождавшись возвращения дочерей в установленный день, их мать обратилась в полицию, которая начала поисковую операцию.

Сообщается, что Трэвис Декер — ветеран с навыками спецназовца. Уже несколько лет он является бездомным и находится в разводе. Мужчина путешествует со своей собакой, останавливаясь в разных местах. В его грузовике найдены кровавые отпечатки рук.