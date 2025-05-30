Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 12:40

В Петербурге мужчина задушил маленького сына, чтобы его не забрали в детдом

СК: Петербуржец убил семилетнего сына и покончил с собой

Сотрудники СК на месте ЧП. Обложка © Telegram / «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»

Сотрудники СК на месте ЧП. Обложка © Telegram / «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»

В Санкт-Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства смерти семилетнего ребёнка и его отца. Тело мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире на Петергофском шоссе, недалеко от подъезда дома без признаков жизни лежал мужчина. Об этом сообщают в СУ СКР по город СУ СКР по городу.

Инцидент произошёл сегодня. По данным следствия, мужчина сначала убил своего ребёнка, а потом свёл счёты с жизнью.

По данным «Рен-ТВ», мужчина убил мальчика, потому что боялся, что его заберут в детский дом. Отмечается, что недавно в семье погибла мать малыша. Россиянин не смог справиться со стрессом и наложил на себя руки. Предварительно, ребёнок родился с синдромом Дауна.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняя все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Вынесен приговор педофилу, который изнасиловал и убил школьницу на кладбище под Белгородом
Вынесен приговор педофилу, который изнасиловал и убил школьницу на кладбище под Белгородом

Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли тело 15-летней девочки, которую искали больше суток. Школьница с детства страдала от диабета и была вынуждена всегда носить с собой лекарства. Причины смерти ребёнка выясняются.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar