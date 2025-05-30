В Петербурге мужчина задушил маленького сына, чтобы его не забрали в детдом
СК: Петербуржец убил семилетнего сына и покончил с собой
Сотрудники СК на месте ЧП. Обложка © Telegram / «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу»
В Санкт-Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства смерти семилетнего ребёнка и его отца. Тело мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире на Петергофском шоссе, недалеко от подъезда дома без признаков жизни лежал мужчина. Об этом сообщают в СУ СКР по город СУ СКР по городу.
Инцидент произошёл сегодня. По данным следствия, мужчина сначала убил своего ребёнка, а потом свёл счёты с жизнью.
По данным «Рен-ТВ», мужчина убил мальчика, потому что боялся, что его заберут в детский дом. Отмечается, что недавно в семье погибла мать малыша. Россиянин не смог справиться со стрессом и наложил на себя руки. Предварительно, ребёнок родился с синдромом Дауна.
На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняя все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Севастополе нашли тело 15-летней девочки, которую искали больше суток. Школьница с детства страдала от диабета и была вынуждена всегда носить с собой лекарства. Причины смерти ребёнка выясняются.