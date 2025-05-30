В Петербурге мужчина задушил маленького сына, чтобы его не забрали в детдом

В Санкт-Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства смерти семилетнего ребёнка и его отца. Тело мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире на Петергофском шоссе, недалеко от подъезда дома без признаков жизни лежал мужчина. Об этом сообщают в СУ СКР по город СУ СКР по городу.

Инцидент произошёл сегодня. По данным следствия, мужчина сначала убил своего ребёнка, а потом свёл счёты с жизнью.

По данным «Рен-ТВ», мужчина убил мальчика, потому что боялся, что его заберут в детский дом. Отмечается, что недавно в семье погибла мать малыша. Россиянин не смог справиться со стрессом и наложил на себя руки. Предварительно, ребёнок родился с синдромом Дауна.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты, выясняя все обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.