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30 мая, 12:12

В Севастополе наши мёртвой девочку-диабетика, которая уехала из дома без лекарств

Mash на волне: В Севастополе найдена погибшей школьница, страдавшая диабетом

Погибшая девочка. Обложка © Telegram / Mash на волне

Погибшая девочка. Обложка © Telegram / Mash на волне

В Севастополе трагически завершились поиски 15-летней школьницы, пропавшей 28 мая. К сожалению, спустя сутки после исчезновения девочка была найдена мёртвой, сообщает Mash на волне.

По предварительной информации, школьница ночью покинула дом и уехала на неизвестной машине в неизвестном направлении. Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка, с детства страдающая диабетом, не взяла с собой жизненно необходимые инсулиновую помпу и средства для контроля уровня глюкозы. Семья сообщает об отсутствии серьёзных конфликтов дома, однако известно о трудностях несовершеннолетней в школе, связанных с учёбой и взаимоотношениями со сверстниками.

После исчезновения школьницы были организованы масштабные поиски с участием полиции и волонтёров. Причины и обстоятельства смерти ребёнка в настоящее время выясняются.

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Наталья Демьянова
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