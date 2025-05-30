В Севастополе наши мёртвой девочку-диабетика, которая уехала из дома без лекарств

По предварительной информации, школьница ночью покинула дом и уехала на неизвестной машине в неизвестном направлении. Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка, с детства страдающая диабетом, не взяла с собой жизненно необходимые инсулиновую помпу и средства для контроля уровня глюкозы. Семья сообщает об отсутствии серьёзных конфликтов дома, однако известно о трудностях несовершеннолетней в школе, связанных с учёбой и взаимоотношениями со сверстниками.