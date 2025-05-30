В Севастополе наши мёртвой девочку-диабетика, которая уехала из дома без лекарств
Mash на волне: В Севастополе найдена погибшей школьница, страдавшая диабетом
Погибшая девочка. Обложка © Telegram / Mash на волне
В Севастополе трагически завершились поиски 15-летней школьницы, пропавшей 28 мая. К сожалению, спустя сутки после исчезновения девочка была найдена мёртвой, сообщает Mash на волне.
По предварительной информации, школьница ночью покинула дом и уехала на неизвестной машине в неизвестном направлении. Особую тревогу вызывает тот факт, что девочка, с детства страдающая диабетом, не взяла с собой жизненно необходимые инсулиновую помпу и средства для контроля уровня глюкозы. Семья сообщает об отсутствии серьёзных конфликтов дома, однако известно о трудностях несовершеннолетней в школе, связанных с учёбой и взаимоотношениями со сверстниками.
После исчезновения школьницы были организованы масштабные поиски с участием полиции и волонтёров. Причины и обстоятельства смерти ребёнка в настоящее время выясняются.
Ранее сообщалось, что Байкальск сегодня простился с убитыми на вписке детьми. На траурную церемонию пришли жители города, в том числе родные, друзья и школьные товарищи.