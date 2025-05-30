Потеря, которую невозможно восполнить: Байкальск простился с убитыми на вписке детьми
В Байкальске похоронили убитых на вечеринке детей
В Байкальске Иркутской области похоронили жертв массового убийства школьников. В разговоре с Life.ru руководитель движения «Волонтёры Победы» регионального отделения Дарья Деменская рассказала об одном из убитых подростков.
Кадры с похорон подростков в Байкальске. Видео © Life.ru
«Полина была девочка очень хорошая, дружелюбная, добрая, всегда помогала. Везде участвовала, и к ветеранам мы ходили, любую помощь оказывала. Я очень соболезную родным и близким, такая потеря, такая утрата, которую невозможно восполнить ничем», — поделилась Деменская.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Молодой парень зарезал четверых приятелей в ходе вечеринки. Также он ранил ещё нескольких и устроил пожар, в котором сам и погиб. Большинство жертв были убиты во сне. В ходе расследования выяснилось, что на празднике присутствовало большое количество спиртного. Подробности в материале Life.ru.
Обложка © Life.ru