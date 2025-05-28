Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей в Байкальске при виде полиции
Пепелище дома, где убили детей. Обложка © Прокуратура Иркутской области
В городе Байкальск Иркутской области 17-летний подросток, совершивший массовую резню на дне рождения в СНТ «Горный Байкал», спровоцировал взрыв и пожар в доме, когда на место прибыли полицейские. Сам юноша погиб в огне. Об этом сообщает SHOT.
Девочка, у которой был день рождения. Фото © Telegram / SHOT
Ужасающая трагедия развернулась на даче старшего брата 17-летнего преступника, где отмечали 15-летие его подруги. Изрядно напившись, парень схватил нож и начал резать всех присутствующих на вечеринке, когда те уже спали безмятежным сном.
Подросток, убивший своих друзей. Фото © Telegram / SHOT
В результате нападения четверо подростков — 16-летняя девочка и три парня, двум из которых по 14, ещё одному всего 13 лет, — скончались на месте. Их обгоревшие тела были обнаружены в летней кухне. Ещё четверо участников празднества получили ножевые ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Прибытие сотрудников правоохранительных органов спровоцировало отчаянный поступок юного убийцы: находясь внутри дома, он открыл газовый вентиль. Это привело к немедленному возгоранию и последующему мощному взрыву. Злоумышленник заживо сгорел в эпицентре.
Напомним, что жуткое преступление произошло в ночь на 28 мая. В городе Байкальске подросток зарезал четырёх своих приятелей, а затем сгорел в собственноручно устроенном пожаре. Его мотивы остаются тайными до сих пор. Известно, что своих друзей он убил, пока они спали.