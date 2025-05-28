Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей в Байкальске при виде полиции

В городе Байкальск Иркутской области 17-летний подросток, совершивший массовую резню на дне рождения в СНТ «Горный Байкал», спровоцировал взрыв и пожар в доме, когда на место прибыли полицейские. Сам юноша погиб в огне. Об этом сообщает SHOT.

Девочка, у которой был день рождения. Фото © Telegram / SHOT

Ужасающая трагедия развернулась на даче старшего брата 17-летнего преступника, где отмечали 15-летие его подруги. Изрядно напившись, парень схватил нож и начал резать всех присутствующих на вечеринке, когда те уже спали безмятежным сном.

Подросток, убивший своих друзей. Фото © Telegram / SHOT

В результате нападения четверо подростков — 16-летняя девочка и три парня, двум из которых по 14, ещё одному всего 13 лет, — скончались на месте. Их обгоревшие тела были обнаружены в летней кухне. Ещё четверо участников празднества получили ножевые ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.