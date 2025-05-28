В Байкальске подросток зарезал четверых приятелей, а после сгорел в устроенном им же пожаре
СК возбудил дело после убийства подростков в СНТ Байкальска
В сгоревшем доме нашли тела пятерых подростков. Обложка © Telegram / Следком
Тела пятерых подростков нашли после пожара в частном доме в городе Байкальск Иркутской области. Там в садовом товариществе «Горный Байкал» отдыхала группа молодых людей, в ходе чего один из них взял нож и убил приятелей. Все подробности происшествия сейчас выясняет Следственный комитет в рамках возбуждённого уголовного дела.
Жуткое преступление произошло этой ночью, 28 мая. По версии следствия, резню устроил один из подростков. В результате нападения четверо несовершеннолетних попали в больницу. Ещё четверо оставались в помещении, когда нападавший поджёг дом и погиб в этом же пожаре.
В сгоревшем доме в Байкальске нашли тела пятерых подростков. Видео © Telegram / Следком
«Предполагаемый подозреваемый после нападения поджёг дом и в результате возникшего пожара скончался», — сообщает Следственный комитет.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и сотрудники экстренных служб.
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