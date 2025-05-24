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24 мая, 17:00

Убитая турком в Казани гимнастка закрывала маленького сына собой от ножа

Российская гимнастка сбежала от мужа-турка в Россию. По данным SHOT, Мете приехал за Еленой и сыном в Казань и сегодня пытался зарезать обоих. Женщина закрывала сына собой от ножа. Она до сих пор лежит в луже крови в квартире.

По сведениям телеграм-канала, около четырёх лет назад в Турции Елена встретила Мете Эсфелаха. Их отношения развивались стремительно и романтично, завершившись браком и переездом в Германию. Вскоре у пары родился сын. Однако со временем поведение Мете изменилось: он начал систематически подвергать Елену психологическому насилию, избегая физического, но постоянно унижая её.

В октябре, не выдержав издевательств, Елена с сыном вернулась в Казань, надеясь обрести безопасность. Но Мете последовал за ними, сняв квартиру по соседству.

Убивший экс-супругу и ранивший сына турок. Фото © SHOT

Убивший экс-супругу и ранивший сына турок. Фото © SHOT

Убитая Елена. Фото © SHOT

Убитая Елена. Фото © SHOT

В день трёхлетия сына, когда Елена планировала отметить праздник в кафе с близкими, Мете ворвался в её квартиру с ножом. Он напал на ребёнка, но мать заслонила его собой, получив многочисленные ранения рук. Родственники, обеспокоенные отсутствием Елены, пришли к ней домой и обнаружили Мете на балконе.

Иностранец успел нанести сыну рану головы, после чего, предположительно, осознав содеянное, передал ребёнка прибывшим медикам. Сейчас мальчик находится в больнице с дедушкой, ему оказана необходимая помощь.

Елена была мастером по художественной гимнастике, раньше входила в сборную, в последнее время работала директором спортшколы и тренером.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и уже более часа ведёт переговоры с сотрудниками полиции, угрожая свести счёты с жизнью. Он требует, чтобы его не задерживали.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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