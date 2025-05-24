Перерезал горло ножом: Life.ru узнал личность женщины, убитой ревнивым турком в Казани

Пьяный ревнивый турок убил директора казанской спортшколы «Вдохновение». Как выяснил SHOT, 34-летняя Елена развелась с мужем иностранцем, но тот продолжал её преследовать.

Невероятная жестокость была проявлена в день трёхлетия их общего сына. Иностранец устроил кровавую бойню прямо на детском празднике: зверски убил свою бывшую возлюбленную, перерезав ей горло, и ранил ножом маленького ребёнка. Малыша удалось спасти и госпитализировать. После содеянного турок сам передал раненого сына врачам и заперся внутри.

Тело женщины до сих пор находится в квартире. Турок продолжает угрожать выпрыгнуть свести счёты с жизнью.