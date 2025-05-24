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24 мая, 16:07

Перерезал горло ножом: Life.ru узнал личность женщины, убитой ревнивым турком в Казани

SHOT: Пьяный ревнивый турок убил директора казанской спортшколы «Вдохновение»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Пьяный ревнивый турок убил директора казанской спортшколы «Вдохновение». Как выяснил SHOT, 34-летняя Елена развелась с мужем иностранцем, но тот продолжал её преследовать.

Невероятная жестокость была проявлена в день трёхлетия их общего сына. Иностранец устроил кровавую бойню прямо на детском празднике: зверски убил свою бывшую возлюбленную, перерезав ей горло, и ранил ножом маленького ребёнка. Малыша удалось спасти и госпитализировать. После содеянного турок сам передал раненого сына врачам и заперся внутри.

Тело женщины до сих пор находится в квартире. Турок продолжает угрожать выпрыгнуть свести счёты с жизнью.

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Как ранее сообщал Life.ru, в Казани пьяный турок лишил жизни свою бывшую жену и нанёс ранения их трёхлетнему сыну. После этого он забаррикадировался на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже, и уже более часа ведёт переговоры с сотрудниками полиции, угрожая свести счёты с жизнью. Он требует, чтобы его не задерживали.

Наталья Демьянова
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