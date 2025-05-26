Таксист изнасиловал и убил пассажирку, с которой поссорился в дороге

В Челябинске задержали 36-летнего таксиста, который в ссоре задушил 24-летнюю пассажирку, а затем спрятал её тело в лесу. Девушку удалось найти благодаря матери, которая забила тревогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Шокирующий инцидент произошёл 22 мая. Девушка в ночи вызвала такси и направлялась домой, однако во время поездки между ней и шофёром возник конфликт. По каким причинам, пока неизвестно. Мужчина не сдержал свой гнев, остановил машину вблизи остановки «ЗАО Пластик» и выкинул пассажирку на улицу. После этого агрессор голыми руками задушил жертву. Как сообщает 74.RU, также таксист изнасиловал пассажирку.

Преступника задержали. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Девушка скончалась на месте. Тогда мужчина вывез тело пассажирки в лес и там его закопал.