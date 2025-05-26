Таксист изнасиловал и убил пассажирку, с которой поссорился в дороге
СК: В Челябинске задержали таксиста, который задушил 24-летнюю пассажирку
Убитая девушка. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска
В Челябинске задержали 36-летнего таксиста, который в ссоре задушил 24-летнюю пассажирку, а затем спрятал её тело в лесу. Девушку удалось найти благодаря матери, которая забила тревогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Шокирующий инцидент произошёл 22 мая. Девушка в ночи вызвала такси и направлялась домой, однако во время поездки между ней и шофёром возник конфликт. По каким причинам, пока неизвестно. Мужчина не сдержал свой гнев, остановил машину вблизи остановки «ЗАО Пластик» и выкинул пассажирку на улицу. После этого агрессор голыми руками задушил жертву. Как сообщает 74.RU, также таксист изнасиловал пассажирку.
Преступника задержали. Видео © Telegram / Челябинский Следком
Девушка скончалась на месте. Тогда мужчина вывез тело пассажирки в лес и там его закопал.
Тревогу забила мать погибшей, заявив правоохранителям, что дочь долгое время не выходит на связь. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что женщина покинула место происшествия на такси. Благодаря опросу знакомых и последующей работе с данными, мужчина был найден. В преступлении он сознался, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее сообщалось, что в Казани турок перерезал горло ножом бывшей жене, а также нанёс ранения сыну. Мужчина собирался покончить с собой, однако спасатели уговорили его этого не делать. Известно, что убитая женщина была гимнасткой. Сейчас их общий ребёнок находится в больнице.