Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 08:17

Таксист изнасиловал и убил пассажирку, с которой поссорился в дороге

СК: В Челябинске задержали таксиста, который задушил 24-летнюю пассажирку

Убитая девушка. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

Убитая девушка. Обложка © Telegram / 74.RU| Новости Челябинска

В Челябинске задержали 36-летнего таксиста, который в ссоре задушил 24-летнюю пассажирку, а затем спрятал её тело в лесу. Девушку удалось найти благодаря матери, которая забила тревогу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Шокирующий инцидент произошёл 22 мая. Девушка в ночи вызвала такси и направлялась домой, однако во время поездки между ней и шофёром возник конфликт. По каким причинам, пока неизвестно. Мужчина не сдержал свой гнев, остановил машину вблизи остановки «ЗАО Пластик» и выкинул пассажирку на улицу. После этого агрессор голыми руками задушил жертву. Как сообщает 74.RU, также таксист изнасиловал пассажирку.

Преступника задержали. Видео © Telegram / Челябинский Следком

Девушка скончалась на месте. Тогда мужчина вывез тело пассажирки в лес и там его закопал.

Тревогу забила мать погибшей, заявив правоохранителям, что дочь долгое время не выходит на связь. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что женщина покинула место происшествия на такси. Благодаря опросу знакомых и последующей работе с данными, мужчина был найден. В преступлении он сознался, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани
Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани

Ранее сообщалось, что в Казани турок перерезал горло ножом бывшей жене, а также нанёс ранения сыну. Мужчина собирался покончить с собой, однако спасатели уговорили его этого не делать. Известно, что убитая женщина была гимнасткой. Сейчас их общий ребёнок находится в больнице.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar