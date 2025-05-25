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24 мая, 21:54

Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани

ТАСС: Трёхлетний ребёнок убитой в Казани женщины доставлен в больницу

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

Скорая помощь. Обложка © Life.ru

В Казани трёхлетний ребёнок, ставший очевидцем страшной семейной драмы, был доставлен в больницу и сейчас находится там с дедушкой. Об этом ТАСС сообщила родная сестра убитой женщины.

По её словам, малышу «досталось». Он находится в медицинском учреждении с ранением головы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

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По данным следствия, трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». Иностранец, бывший муж погибшей, в день рождения их общего ребёнка пришёл в квартиру, где жила женщина с сыном. Между взрослыми произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс 35-летней матери малыша смертельные ножевые ранения. Предварительно, мужчина не смог пережить расставание и из-за ревности совершил преступление.

Андрей Васильев
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