Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани

В Казани трёхлетний ребёнок, ставший очевидцем страшной семейной драмы, был доставлен в больницу и сейчас находится там с дедушкой. Об этом ТАСС сообщила родная сестра убитой женщины.

По её словам, малышу «досталось». Он находится в медицинском учреждении с ранением головы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.