Стало известно состояние ребёнка убитой турком женщины в Казани
ТАСС: Трёхлетний ребёнок убитой в Казани женщины доставлен в больницу
Скорая помощь. Обложка © Life.ru
В Казани трёхлетний ребёнок, ставший очевидцем страшной семейной драмы, был доставлен в больницу и сейчас находится там с дедушкой. Об этом ТАСС сообщила родная сестра убитой женщины.
По её словам, малышу «досталось». Он находится в медицинском учреждении с ранением головы. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.
По данным следствия, трагедия произошла в жилом комплексе «Волжская гавань». Иностранец, бывший муж погибшей, в день рождения их общего ребёнка пришёл в квартиру, где жила женщина с сыном. Между взрослыми произошёл конфликт, в ходе которого мужчина нанёс 35-летней матери малыша смертельные ножевые ранения. Предварительно, мужчина не смог пережить расставание и из-за ревности совершил преступление.