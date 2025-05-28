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Регион
28 мая, 03:58

В Приангарье прооперировали одного из пострадавших при нападении подростков

Работа СК на месте преступления в Байкальске. Обложка © Telegram / Следком

Работа СК на месте преступления в Байкальске. Обложка © Telegram / Следком

В Байкальске Иркутской области прооперировали для одного из подростков, пострадавшего во время нападения с ножом в СНТ. Троим другим оказывается психологическая поддержка. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Приангарье Татьяна Афанасьева.

«Дети находятся в глубоком шоке. Один ребёнок прооперирован. В зависимости от состояния его отправят в Иркутск для дальнейшего лечения»,отметила она в Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что один из пострадавших, 14-летний подросток, находится в крайне тяжёлом состоянии. У него серьёзные ранения шеи. Губернатор добавил, что ни один из подростков не состоял на учёте в надзорных органах. Для помощи в расследовании дела в городе создан оперативный штаб.

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Напомним, в Байкальске подросток напал на четверых приятелей с ножом, а затем погиб в пожаре, который сам и устроил. Четыре других человека попали в больницу. Известно, что компания отмечала день рождения. Что именно произошло на вечеринке, выясняет Следственный комитет.

Лия Мурадьян
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