В Приангарье прооперировали одного из пострадавших при нападении подростков

В Байкальске Иркутской области прооперировали для одного из подростков, пострадавшего во время нападения с ножом в СНТ. Троим другим оказывается психологическая поддержка. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребёнка в Приангарье Татьяна Афанасьева.

«Дети находятся в глубоком шоке. Один ребёнок прооперирован. В зависимости от состояния его отправят в Иркутск для дальнейшего лечения», — отметила она в Telegram-канале.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что один из пострадавших, 14-летний подросток, находится в крайне тяжёлом состоянии. У него серьёзные ранения шеи. Губернатор добавил, что ни один из подростков не состоял на учёте в надзорных органах. Для помощи в расследовании дела в городе создан оперативный штаб.