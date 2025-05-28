Резал, пока спали: Появились подробности чудовищного убийства четырёх подростков в Байкальске
Mash: Подросток из Байкальска зарезал четырёх друзей, пока они спали
Обложка © Следственный комитет Российской Федерации
Подросток зарезал трёх парней и одну девушку в садовом товариществе «Горный Байкал» в городе Байкальск Иркутской области, пока они спали. Жуткие подробности кровавой бойни рассказал Телеграм-канал Babr Mash.
Сестра двух пострадавших девочек говорит, что праздновать день рождения подруги в СНТ пошла компания из 14 человек. Вечером ребята пили спиртное, после легли спать. Когда ребята уснули их друг насмерть пырнул ножом трёх парней и девушку. Он успел ранить ещё трёх парней и двух девушек, они выжили и смогли убежать, когда обезумевший приятель поджигал дом.
Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Видео © Прокуратура Иркутской области
Жуткое преступление произошло этой ночью, 28 мая. Подозреваемый погиб в огне, который сам же устроил. Его мотивы остаются тайными.