Резал, пока спали: Появились подробности чудовищного убийства четырёх подростков в Байкальске

Сестра двух пострадавших девочек говорит, что праздновать день рождения подруги в СНТ пошла компания из 14 человек. Вечером ребята пили спиртное, после легли спать. Когда ребята уснули их друг насмерть пырнул ножом трёх парней и девушку. Он успел ранить ещё трёх парней и двух девушек, они выжили и смогли убежать, когда обезумевший приятель поджигал дом.