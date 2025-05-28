Иркутская резня: любовь, рэпер Alblack, чат для своих и массовое убийство Следственный комитет расследует трагедию в Байкальске в Иркутской области, где подросток на даче устроил настоящую кровавую бойню: зарезал четырёх человек, после чего взорвал дом и погиб сам. Что об этом известно? 28 мая, 09:23 Причиной кровавой расправы на вечеринке в Байкальске, предварительно, стала ревность. Обложка © Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty

На даче в окружённом лесом посёлке «Горный Байкал» собрались тинейджеры, чтобы отметить день рождения одной из присутствующих девочек. Все учились в школе №11 и давно друг друга знали. Спиртное — три бутылки водки, два джина и ящик коктейлей — им купил совершеннолетний приятель именинницы. Место для празднования — участок с недостроенным главным коттеджем и летним домиком — им выделил старший брат будущего убийцы.

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Вечеринка затянулась, ребята сильно опьянели, закусывать особо было нечем, на столе лежали лишь бутерброды и чипсы, а также быстрорастворимые супы с пюрешками. Под ночь между подростками произошёл конфликт. По предварительным данным, 17-летний М. приревновал 14-летнюю В. к другому парню. Ревнивец оскорблял ребят и набрасывался на них. Остальные гости не встали на его сторону, наоборот, остудили пыл и отправили спать.

Вскоре пятеро из подростков, включая именинницу, разошлись: кто в летнем домике, им повезло, а те, кто остался в главном недостроенном коттедже, почти все погибли. Среди ночи одна из девочек проснулась и увидела, как М. наносит удары ножом её спящим товарищам. Так, во сне от многочисленных проникающих ранений умерли 16-летняя П., 14-летние В. и О. и 13-летний Н. Она закричала и побежала к соседям. Убийца не смог догнать её, но успел порезать ей руку и горло.

17-летний М. не состоял на учёте в полиции. Фото © SHOT

Затем М. направился в летний домик. Там уже все проснулись, наперебой звонили в скорую и полицию. 15-летняя В. и 15-летний Р. отделались порезами, 14-летний Д. получил удар ножом в шею и находится сейчас в реанимации.

Первый наряд полиции, прибывший на место происшествия, увидел во дворе раздетого М. с окровавленным оружием в руке и рядом тело. Убийца испугался и забежал в главный дом, там выпустил газ из стоящего на кухне баллона и поджёг его. Мощный взрыв разнёс коттедж и убил М. на месте.

Как выяснил Life.ru , у М. никогда не было проблем с полицией. Он вырос в многодетной, но вполне благополучной семье, его мать трудится на местной фабрике. М. был фанатом рэпера Alblack и мема «52». Ещё любил собак породы хаски и увлекался борьбой. Также Life.ru заметил, что все, кто присутствовал на кровавом дне рождения, в том числе убийца и его жертвы, состояли в небольшом дружеском телеграм-чате. Судя по переписке, речь о совершенно обычной компании. Непосредственно М. часто отправлял в этот чат видеоролики со школьных уроков.

Байкальск, где произошла трагедия, — небольшой город на берегу Байкала, примерно в трёх часах езды от Иркутска. Раньше здесь находился Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, но после его закрытия власти города сделали ставку на туризм и фестиваль клубники.

Авторы Пётр Егоров