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30 мая, 08:51

На похоронах жертв резни в Байкальске некоторым детям понадобилась помощь врачей

В Байкальске прошли церемонии прощания и погребения двоих подростков, погибших во время празднования дня рождения. Их похоронили на местном кладбище в Иркутской области, сообщает корреспондент Life.ru. Нескольким детям стало плохо, им оказали экстренную помощь.

Похороны подростков, погибших в Байкальске. Видео © Life.ru

Траурная церемония состоялась в Свято-Троицком храме. Проститься с погибшими пришли жители города, в том числе родные, друзья и школьные товарищи. Во время церемонии одной из девушек стало плохо, и её без сознания доставили к машине скорой помощи.

Также на 30 мая назначены похороны ещё одного мальчика, погибшего во время злополучного праздника. А 3 июня, в следующую пятницу, состоится прощание с четвёртой жертвой массового убийства.

В Байкальске началось прощание с убитыми школьниками
В Байкальске началось прощание с убитыми школьниками

Напомним, в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла страшная трагедия. Молодой парень зарезал четверых приятелей в ходе вечеринки. Также он ранил ещё нескольких и устроил пожар, в котором сам и погиб. Большинство жертв были убиты во сне. В ходе расследования выяснилось, что на празднике присутствовало большое количество спиртного. Подробности в материале Life.ru.

Обложка © Life.ru

Мария Любицкая
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