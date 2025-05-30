На похоронах жертв резни в Байкальске некоторым детям понадобилась помощь врачей
В Байкальске прошли церемонии прощания и погребения двоих подростков, погибших во время празднования дня рождения. Их похоронили на местном кладбище в Иркутской области, сообщает корреспондент Life.ru. Нескольким детям стало плохо, им оказали экстренную помощь.
Похороны подростков, погибших в Байкальске. Видео © Life.ru
Траурная церемония состоялась в Свято-Троицком храме. Проститься с погибшими пришли жители города, в том числе родные, друзья и школьные товарищи. Во время церемонии одной из девушек стало плохо, и её без сознания доставили к машине скорой помощи.
Также на 30 мая назначены похороны ещё одного мальчика, погибшего во время злополучного праздника. А 3 июня, в следующую пятницу, состоится прощание с четвёртой жертвой массового убийства.
Напомним, в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске произошла страшная трагедия. Молодой парень зарезал четверых приятелей в ходе вечеринки. Также он ранил ещё нескольких и устроил пожар, в котором сам и погиб. Большинство жертв были убиты во сне. В ходе расследования выяснилось, что на празднике присутствовало большое количество спиртного. Подробности в материале Life.ru.
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