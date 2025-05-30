На похоронах жертв резни в Байкальске некоторым детям понадобилась помощь врачей

В Байкальске прошли церемонии прощания и погребения двоих подростков, погибших во время празднования дня рождения. Их похоронили на местном кладбище в Иркутской области, сообщает корреспондент Life.ru. Нескольким детям стало плохо, им оказали экстренную помощь.

Похороны подростков, погибших в Байкальске. Видео © Life.ru

Траурная церемония состоялась в Свято-Троицком храме. Проститься с погибшими пришли жители города, в том числе родные, друзья и школьные товарищи. Во время церемонии одной из девушек стало плохо, и её без сознания доставили к машине скорой помощи.