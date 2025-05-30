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Регион
30 мая, 04:57

В Байкальске началось прощание с убитыми школьниками

В городе Байкальске Иркутской области проходит прощание со школьниками, погибшими во время вечеринки в одном из частных домов. Проститься с ребятами пришли местные жители, среди которых их родственники, друзья и одноклассники.

Прощание с погибшими школьниками в Байкальске. Видео © Life.ru

Люди несут цветы к Свято-Троицкому храму. Там же проходит панихида. В городе объявлен траур.

Прощание с погибшими школьниками в Байкальске. Видео © Life.ru

Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке
Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке

Напомним, трагедия произошла в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске в ночь на 28 мая. Молодой парень зарезал четверых приятелей в ходе вечеринки, ранил ещё нескольких и устроил пожар, в котором сам и погиб. Большинство жертв были убиты во сне. Известно, что на праздничном столе присутствовало огромное количество спиртных напитков. Купившие его двое подозреваемых уже задержаны. Life.ru публиковал большой материал с подробностями этого жуткого инцидента.

Обложка © Life.ru

Артур Лапсаков
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