Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке
Постньюс: Администрация Байкальска оплатила похороны погибших в резне подростков
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Городская администрация Байкальска полностью взяла на себя организацию похорон и поминальных мероприятий для семей подростков, погибших в трагедии в СНТ «Горный Байкал». Об этом «Постньюс» рассказала исполняющая обязанности первого заместителя главы города Юлия Стробыкина.
По её словам, с семьями погибших и пострадавшими детьми работают психологи. К помощи привлекли всех профильных специалистов района. Психологическая поддержка оказывается с первых часов после случившегося и продолжается регулярно. Школа, где учились подростки, продолжает работу в обычном режиме.
Напомним, что шокирующее преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Подросток убил четырёх своих друзей, а затем устроил пожар. По некоторым сведениям, он расправился с ребятами, пока те спали. Когда юный убийца увидел полицию, то поджёг дом с телами своих жертв и погиб в огне, а раненые подростки успели выбраться наружу.