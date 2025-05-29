Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 10:11

Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке

Постньюс: Администрация Байкальска оплатила похороны погибших в резне подростков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Городская администрация Байкальска полностью взяла на себя организацию похорон и поминальных мероприятий для семей подростков, погибших в трагедии в СНТ «Горный Байкал». Об этом «Постньюс» рассказала исполняющая обязанности первого заместителя главы города Юлия Стробыкина.

По её словам, с семьями погибших и пострадавшими детьми работают психологи. К помощи привлекли всех профильных специалистов района. Психологическая поддержка оказывается с первых часов после случившегося и продолжается регулярно. Школа, где учились подростки, продолжает работу в обычном режиме.

Иркутская резня: любовь, рэпер Alblack, чат для своих и массовое убийство
Иркутская резня: любовь, рэпер Alblack, чат для своих и массовое убийство

Напомним, что шокирующее преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Подросток убил четырёх своих друзей, а затем устроил пожар. По некоторым сведениям, он расправился с ребятами, пока те спали. Когда юный убийца увидел полицию, то поджёг дом с телами своих жертв и погиб в огне, а раненые подростки успели выбраться наружу.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar