Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке

Городская администрация Байкальска полностью взяла на себя организацию похорон и поминальных мероприятий для семей подростков, погибших в трагедии в СНТ «Горный Байкал». Об этом «Постньюс» рассказала исполняющая обязанности первого заместителя главы города Юлия Стробыкина.

По её словам, с семьями погибших и пострадавшими детьми работают психологи. К помощи привлекли всех профильных специалистов района. Психологическая поддержка оказывается с первых часов после случившегося и продолжается регулярно. Школа, где учились подростки, продолжает работу в обычном режиме.