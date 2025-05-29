СК задержал «доставщиков», снабдивших алкоголем подростков на «кровавой» вписке с жуткой резнёй

Сотрудники СК РФ задержали двоих подозреваемых в приобретении алкоголя для компании подростков в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошены следователями СК», — сообщили в ведомстве.

По информации SHOT, задержаны 18-летний знакомый одной из участвовавших в вечеринке девушек и 25-летний брат нападавшего парня. Последний, по данным телеграм-канала, имеет две судимости за угон автомобиля, а также по одной за кражу и грабёж.