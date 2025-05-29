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Регион
29 мая, 10:57

СК задержал «доставщиков», снабдивших алкоголем подростков на «кровавой» вписке с жуткой резнёй

Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске

Обложка © Telegram / Следком38

Обложка © Telegram / Следком38

Сотрудники СК РФ задержали двоих подозреваемых в приобретении алкоголя для компании подростков в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя для подростков в Байкальске. Видео © Telegram / Следком38

«Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошены следователями СК», сообщили в ведомстве.

По информации SHOT, задержаны 18-летний знакомый одной из участвовавших в вечеринке девушек и 25-летний брат нападавшего парня. Последний, по данным телеграм-канала, имеет две судимости за угон автомобиля, а также по одной за кражу и грабёж.

Опубликована хронология резни на вечеринке подростков в Иркутской области
Опубликована хронология резни на вечеринке подростков в Иркутской области

Напомним, чудовищная трагедия произошла в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске. Молодой парень зарезал четверых приятелей, ранил ещё нескольких и устроил пожар, в котором сам и погиб Большинство жертв были убиты во сне. По одной из версий, вспышка ярости могла быть спровоцирована чувством ревности к имениннице, в честь которой и собралась компания. Её заслонила собой подруга. Не исключено, что мальчик хотел изнасиловать школьницу. Известно, что на праздничном столе присутствовало огромное количество спиртных напитков. Подробности об этом инциденте — в большом материале Life.ru. Администрация Байкальска взяла на себя организацию похорон детей, погибших на вечеринке

Юрий Лысенко
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