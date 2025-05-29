СК задержал «доставщиков», снабдивших алкоголем подростков на «кровавой» вписке с жуткой резнёй
Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске
Обложка © Telegram / Следком38
Сотрудники СК РФ задержали двоих подозреваемых в приобретении алкоголя для компании подростков в Байкальске Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Задержаны двое подозреваемых в покупке алкоголя для подростков в Байкальске. Видео © Telegram / Следком38
«Двое подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий), задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошены следователями СК», — сообщили в ведомстве.
По информации SHOT, задержаны 18-летний знакомый одной из участвовавших в вечеринке девушек и 25-летний брат нападавшего парня. Последний, по данным телеграм-канала, имеет две судимости за угон автомобиля, а также по одной за кражу и грабёж.
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