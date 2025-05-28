Опубликована хронология резни на вечеринке подростков в Иркутской области
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Резня на вечеринке в СНТ «Горный Байкал» в Байкальске Иркутской области, унёсшая жизни пяти подростков началась в два часа ночи, когда захмелевшие школьники накуролесились и пошли спать. Наши коллеги из SHOT установили полную хронологию трагических событий.
27 мая
- 14:00 – 14 школьников собираются на даче старшего брата М. в СНТ для празднования дня рождения 15-летней А. Подростки привозят с собой алкоголь и продукты.
- 14:00–00:00 – Вечеринка продолжается. М, организатор праздника (17 лет), который и возьмёт в руки нож, помогает накрывать стол и нарезает закуски. Постепенно подростки сильно напиваются.
28 мая
• 00:00 — Конфликт: пьяный М. начинает приставать к имениннице А., в которую он предположительно был влюблён. Другие гости заступаются за девушку.
• 00:30 — Пятеро подростков, включая саму А., уходят с вечеринки.
• 01:00 — М., находясь в сильном алкогольном опьянении, буянит, но его успокаивают. Гости расходятся спать: часть остаётся на первом этаже, часть поднимается на второй, двое парней устраиваются на летней веранде.
• 02:25 — М. берёт канцелярский нож и поднимается на второй этаж, где убивает двух спящих подростков.
• 02:30 — М. спускается вниз, пытается напасть на тех, кто спал на первом этаже, но они убегают к соседям.
• 02:35 — М. выходит на веранду и убивает двух парней, ранее защищавших именинницу.
• 02:40 — Одна из девушек, притворившись мёртвой, выбирается из дома и стучится к соседям. Те вызывают полицию.
• 02:50 — М. открывает газовый баллон внутри дома.
• 02:55 — Увидев приближающихся полицейских, парень поджигает газ, происходит взрыв.
• 03:00+ — Прибывшие экстренные службы обнаруживают тела четырёх убитых подростков. М. погибает при пожаре. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Напомним, что выжившие после кошмарной расправы подростки в срочном порядке переведены из медучреждения Байкальска в ОКБ Иркутска. Детский омбудсмен региона сообщила, что опасений за жизнь троих пациентов нет.