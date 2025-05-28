Опубликована хронология резни на вечеринке подростков в Иркутской области

• 00:00 — Конфликт: пьяный М. начинает приставать к имениннице А., в которую он предположительно был влюблён. Другие гости заступаются за девушку.

• 00:30 — Пятеро подростков, включая саму А., уходят с вечеринки.

• 01:00 — М., находясь в сильном алкогольном опьянении, буянит, но его успокаивают. Гости расходятся спать: часть остаётся на первом этаже, часть поднимается на второй, двое парней устраиваются на летней веранде.

• 02:25 — М. берёт канцелярский нож и поднимается на второй этаж, где убивает двух спящих подростков.

• 02:30 — М. спускается вниз, пытается напасть на тех, кто спал на первом этаже, но они убегают к соседям.

• 02:35 — М. выходит на веранду и убивает двух парней, ранее защищавших именинницу.

• 02:40 — Одна из девушек, притворившись мёртвой, выбирается из дома и стучится к соседям. Те вызывают полицию.

• 02:50 — М. открывает газовый баллон внутри дома.

• 02:55 — Увидев приближающихся полицейских, парень поджигает газ, происходит взрыв.

• 03:00+ — Прибывшие экстренные службы обнаруживают тела четырёх убитых подростков. М. погибает при пожаре. Ещё четверо пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.