Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске
Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Обложка © СК РФ
Выживших после нападения сверстника подростков во время дня рождения решено срочно перевести из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram.
Она уточнила, что состояние трёх юных пациентов не вызывает опасений. Один парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. У него серьёзные раны на шее.
«Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути», — добавила Афанасьева.
Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Видео © Прокуратура Иркутской области
Напомним, что жуткое преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей, а затем сгорел в собственноручно устроенном пожаре. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали. Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей при виде полиции, он погиб, раненые ребята успели выбежать.