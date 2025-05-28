Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске

Выживших после нападения сверстника подростков во время дня рождения решено срочно перевести из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram.

Она уточнила, что состояние трёх юных пациентов не вызывает опасений. Один парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. У него серьёзные раны на шее.

«Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути», — добавила Афанасьева.