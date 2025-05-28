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Регион
28 мая, 06:17

Выживших после нападения подростка детей срочно переводят в больницу в Иркутске

Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Обложка © СК РФ

Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Обложка © СК РФ

Выживших после нападения сверстника подростков во время дня рождения решено срочно перевести из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Татьяна Афанасьева в Telegram.

Она уточнила, что состояние трёх юных пациентов не вызывает опасений. Один парень находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. У него серьёзные раны на шее.

«Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути», — добавила Афанасьева.

Место бойни в СНТ «Горный Байкал». Видео © Прокуратура Иркутской области

Кровавый Ромео: Стала известна ужасающая причина убийства четырёх подростков в Байкальске
Кровавый Ромео: Стала известна ужасающая причина убийства четырёх подростков в Байкальске

Напомним, что жуткое преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей, а затем сгорел в собственноручно устроенном пожаре. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали. Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей при виде полиции, он погиб, раненые ребята успели выбежать.

Андрей Бражников
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