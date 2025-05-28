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28 мая, 05:58

Кровавый Ромео: Стала известна ужасающая причина убийства четырёх подростков в Байкальске

SHOT: Подросток из Байкальска убил четырёх друзей из-за безответной любви

Подросток из Байкальска Иркутской области жестоко убил четырёх друзей из-за безответной любви. Как стало известно SHOT, 17-летний парень организовал для 15-летней любимой вечеринку по случаю её Дня Рождения на даче старшего брата.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

В какой-то момент девочка отвергла чувства парня, из-за чего он взял нож и напал на других участников тусовки. Сама девочка сумела выбежать с дачи вместе с другими подростками. Все погибшие и пострадавшие учились в одной школе, проблем с оценками у них не было. Также никто не состоял на учёте в ПДН.

Напомним, что жуткое преступление произошло в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. Подросток зарезал четырёх своих приятелей, а затем сгорел в собственноручно устроенном пожаре. По некоторым данным, своих друзей он убил, пока они спали.

Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей в Байкальске при виде полиции
Юный убийца взорвал дом с телами зарезанных друзей в Байкальске при виде полиции

Обложка © SHOT

Андрей Бражников
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