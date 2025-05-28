Участница вечеринки в Байкальске закрыла собой подругу от нападавшего, узнали СМИ

Одна из участниц вечеринки в Байкальске Иркутской области, где подросток убил четырёх несовершеннолетних ножом, предположительно, закрыла собой подругу. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также знакомые семьи одной из пострадавших рассказали, что 14-летнюю девочку спас парень её старшей сестры, который вытащил её из дома, где происходило убийство. По данным СМИ, большего числа жертв удалось избежать благодаря 15-летней участнице вечеринки. Она сумела убежать и позвонить маме, которая вызвала полицию.