Участница вечеринки в Байкальске закрыла собой подругу от нападавшего, узнали СМИ
RT: Участница вечеринки в Байкальске закрыла собой подругу при нападении с ножом
Одна из участниц вечеринки в Байкальске Иркутской области, где подросток убил четырёх несовершеннолетних ножом, предположительно, закрыла собой подругу. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также знакомые семьи одной из пострадавших рассказали, что 14-летнюю девочку спас парень её старшей сестры, который вытащил её из дома, где происходило убийство. По данным СМИ, большего числа жертв удалось избежать благодаря 15-летней участнице вечеринки. Она сумела убежать и позвонить маме, которая вызвала полицию.
Напомним, что в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске 17-летний молодой человек зарезал четырёх знакомых, а затем, перед приездом полиции, открыл газовый вентиль и устроил пожар, в котором погиб сам. Некоторые из жертв были убиты во сне. Одним из возможных мотивов убийства называлась ревность.