Стало известно, почему подросток из Байкальска убил четырёх друзей на вписке и сгорел заживо
Вероятным мотивом убийства четырёх подростков в Байкальске могла стать ревность
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Ревность могла стать одной из причин массового убийства, устроенного 17-летним подростком в СНТ «Горный Байкал» Иркутской области в ночь на 28 мая. По предварительной информации, убийца приревновал одну из девушек к другому парню, сообщает сайт MK.Ru.
Всего на участке в этот злополучный день собралось 14 подростков. В какой-то момент пятеро школьников, включая именинницу, уехали. Позже возник конфликт, который завершился резнёй. Незадолго до трагедии компания разделилась: несколько детей ушли в летний домик. На участке находились два строения — один дом используется в тёплое время года, другой ещё не достроен. Преступник поочерёдно нападал на обе компании.
Сейчас в регионе возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК. Все раненые были госпитализированы в больницы, с ними также работают психологи. К уголовной ответственности будет привлечён и родственник одного из подростков, который купил им алкоголь.
Как известно, сам убийца только окончил 9-й класс школы №11 города Байкальск. Мальчик из многодетной семьи Ранее за ним не было замечено никаких криминальных поступков.
Напомним, что трагический инцидент произошёл в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. 17-летний молодой человек зарезал четырёх своих друзей, а затем, почувствовав приближение полиции, открыл газовый вентиль и устроил пожар, в котором погиб сам. Некоторые из жертв были убиты во сне. Мотивом страшной расправы стала безответная любовь.