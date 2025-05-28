Стало известно, почему подросток из Байкальска убил четырёх друзей на вписке и сгорел заживо

Ревность могла стать одной из причин массового убийства, устроенного 17-летним подростком в СНТ «Горный Байкал» Иркутской области в ночь на 28 мая. По предварительной информации, убийца приревновал одну из девушек к другому парню, сообщает сайт MK.Ru.

Всего на участке в этот злополучный день собралось 14 подростков. В какой-то момент пятеро школьников, включая именинницу, уехали. Позже возник конфликт, который завершился резнёй. Незадолго до трагедии компания разделилась: несколько детей ушли в летний домик. На участке находились два строения — один дом используется в тёплое время года, другой ещё не достроен. Преступник поочерёдно нападал на обе компании.

Сейчас в регионе возбудили уголовные дела по нескольким статьям УК. Все раненые были госпитализированы в больницы, с ними также работают психологи. К уголовной ответственности будет привлечён и родственник одного из подростков, который купил им алкоголь.