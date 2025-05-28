Дача в Байкальске, где подросток зарезал четырёх друзей, принадлежала его семье
Пепелище дома, где убили детей. Обложка © Прокуратура Иркутской области
Дача в Байкальске Иркутской области, ставшая местом кровавой расправы, находилась во владении семьи подростка, который зарезал своих друзей. Об этом стало известно Life.ru.
Часть подростков покинула дачу перед нападением. Остальные же легли спать в двух отдельных строениях. Предварительные данные указывают на то, что нападавший поочерёдно врывался в эти домики и наносил ножевые ранения находившимся там друзьям.
Выжившие в ту страшную ночь дети, а также их родители, находятся в состоянии глубокого шока. С ними активно работают психологи, оказывая необходимую поддержку и помощь.
Напомним, что жуткое происшествие случилось в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске. 17-летний юноша зарезал четырёх своих друзей, а затем, почуяв приближение полиции, открутил газовый вентиль и устроил пожар, в котором сам же и сгорел. Некоторых друзей он убил, пока те спали. Причиной ужасной расправы стала безответная любовь.