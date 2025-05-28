Дача в Байкальске, где подросток зарезал четырёх друзей, принадлежала его семье

Дача в Байкальске Иркутской области, ставшая местом кровавой расправы, находилась во владении семьи подростка, который зарезал своих друзей. Об этом стало известно Life.ru.

Часть подростков покинула дачу перед нападением. Остальные же легли спать в двух отдельных строениях. Предварительные данные указывают на то, что нападавший поочерёдно врывался в эти домики и наносил ножевые ранения находившимся там друзьям.

Выжившие в ту страшную ночь дети, а также их родители, находятся в состоянии глубокого шока. С ними активно работают психологи, оказывая необходимую поддержку и помощь.