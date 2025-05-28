Попытка изнасилования могла стать причиной страшной резни на вписке подростков в Байкальске

Подросток из Байкальска, убивший четырёх друзей, стал агрессировать после того, как 14-летняя девушка отвергла его чувства. По словам знакомых, на вечеринке юноша попытался её изнасиловать, а когда та оказала сопротивление – достал нож. Первой жертвой стала подруга пострадавшей, которая пыталась заступиться. Ещё одна девушка чудом спаслась, притворившись мёртвой и вызвав помощь, когда убийца ненадолго вышел, сообщает Mash.

Как выяснилось, компания подростков регулярно употребляла алкоголь и выкладывала фото с вечеринок в Telegram. Трагедия произошла через три дня после очередной такой пьянки в квартире одного из школьников.