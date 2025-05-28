Попытка изнасилования могла стать причиной страшной резни на вписке подростков в Байкальске
Mash: Подросток из Байкальска в вечер трагедии пытался изнасиловать подругу
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Подросток из Байкальска, убивший четырёх друзей, стал агрессировать после того, как 14-летняя девушка отвергла его чувства. По словам знакомых, на вечеринке юноша попытался её изнасиловать, а когда та оказала сопротивление – достал нож. Первой жертвой стала подруга пострадавшей, которая пыталась заступиться. Ещё одна девушка чудом спаслась, притворившись мёртвой и вызвав помощь, когда убийца ненадолго вышел, сообщает Mash.
Как выяснилось, компания подростков регулярно употребляла алкоголь и выкладывала фото с вечеринок в Telegram. Трагедия произошла через три дня после очередной такой пьянки в квартире одного из школьников.
Напомним, что в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске произошла жуткая история. Её главным героем стал 17-летний юноша, который зарезал несколько своих друзей, пока те спали. Причиной такой жестокости, по предварительным данным, стала неразделённая любовь. Ранее Life.ru публиковал хронологию событий того вечера: примерно в полночь пьяный юноша начал приставать к имениннице, в которую, предположительно, был влюблён. Другие гости заступились за девушку, не подозревая, чем всё может обернуться.