«Их не должно было быть»: Брат подростка из Байкальска не верит, что он мог убить детей

Один из близких друзей подростка, подозреваемого в жестоком убийстве сверстников в Иркутской области, выразил абсолютное недоумение произошедшим. В беседе с РИА «Новости» он описал своего приятеля как совершенно неконфликтного и увлечённого спортом юношу, чье поведение никогда не вызывало подозрений.

«Был нормальным мальчиком, не дрался никогда, в конфликты не вступал… там видимо сдвинуло что-то. Я даже подумать не мог, что он на такое способен», — предположил парень.

Подозреваемый, по его словам, активно занимался уличными видами спорта и вёл спокойную жизнь. Друг также тепло вспомнил одного из погибших. Он описал его как доброго и жизнерадостного человека, всегда готового прийти на помощь.

«И улыбка его на памяти у меня осталась, и глаза просто две монеты и всегда сверкали желанием», – добавил он.

Брат подозреваемого в нападении и вовсе не верит, что он мог кого-то убить. Павел заявил в беседе с «Известиями», что «он был там, но не факт, что это он. У него мотивов никаких не было бы». По словам собеседника издания, на встрече всего должно было присутствовать пять человек, однако никого из ранее упомянутых на самом деле не было. Он говорит, что подозреваемый был отзывчивым и добрым парнем.

«Дети, которые пришли, их не должно было быть... Пару фамилий только знаю и в лицо знаю, всех остальных не знаю. Моему брату 17 лет. Что, ему делать нечего с подростками, которым 13–14 лет, таскаться?» — добавил брат погибшего.