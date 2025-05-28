Убивший четырёх друзей в Байкальске подросток занимался борьбой и любил аниме

Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске много лет занимался борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет, пишет kp .

Кроме того, молодой человек активно интересовался аниме и онлайн-играми, особенно выделяя шутер от первого лица с динамичными боями против разнообразных противников. Как пишут наши коллеги, виртуальный мир стал для него не только способом проведения досуга, но и возможностью заводить друзей в Сети.