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28 мая, 09:52

Убивший четырёх друзей в Байкальске подросток занимался борьбой и любил аниме

Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске много лет занимался борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет, пишет kp.

Кроме того, молодой человек активно интересовался аниме и онлайн-играми, особенно выделяя шутер от первого лица с динамичными боями против разнообразных противников. Как пишут наши коллеги, виртуальный мир стал для него не только способом проведения досуга, но и возможностью заводить друзей в Сети.

После окончания 10 класса юноша поступил в техникум отраслевых технологий и сервиса. По имеющимся данным, учился он хорошо.

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Напомним, что в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске 17-летний юноша зарезал четырёх друзей, а затем, открыл газовый вентиль и устроил пожар, чтобы замести следы, но погиб сам. Некоторые жертвы умерли во сне. По одной из версий, причиной такой жестокой агрессии могла стать ревность.

Обложка © freepik/frimufilms

Александра Мышляева
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