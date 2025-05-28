Убивший четырёх друзей в Байкальске подросток занимался борьбой и любил аниме
Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске много лет занимался борьбой. В секцию он ходил как минимум последние пять лет, пишет kp.
Кроме того, молодой человек активно интересовался аниме и онлайн-играми, особенно выделяя шутер от первого лица с динамичными боями против разнообразных противников. Как пишут наши коллеги, виртуальный мир стал для него не только способом проведения досуга, но и возможностью заводить друзей в Сети.
После окончания 10 класса юноша поступил в техникум отраслевых технологий и сервиса. По имеющимся данным, учился он хорошо.
Напомним, что в ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» в городе Байкальске 17-летний юноша зарезал четырёх друзей, а затем, открыл газовый вентиль и устроил пожар, чтобы замести следы, но погиб сам. Некоторые жертвы умерли во сне. По одной из версий, причиной такой жестокой агрессии могла стать ревность.
Обложка © freepik/frimufilms