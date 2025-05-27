Безжизненное тело только что родившейся малышки нашли на чукотской базе

На Чукотке обнаружили тело новорождённой девочки на производственной территории АО «Чукотская торговая компания» в посёлке Эгвекинот. Прокуратура уже начала проверку по факту трагедии, на место выехал исполняющий обязанности прокурора Иультинского района Георгий Кузнецов.

Тело новорождённой девочки нашли на производственной территории АО «Чукотская торговая компания». Обложка © Telegram / СУ СК России по Чукотскому АО

«Прокуратура Иультинского района проводит проверку в связи с обнаружением тела младенца. В настоящее время при координирующей роли прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Кроме того, доследственную проверку организовало СУ СК России по Чукотскому АО. Следователи произвели осмотр места происшествия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили работников компании.