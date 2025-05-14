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14 мая, 01:17

Бастрыкин заинтересовался происшествием в Саратове, где были обнаружены тела матери и детей

Бастрыкину предоставят доклад по саратовскому делу об убийстве детей и их матери

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела в Саратове, где в гараже были обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Место происшествия. Видео © Telegram / Следком

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.

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Ранее сообщалось, что в одном из гаражей Саратова были обнаружены тела девочек 3 и 7 лет, находившихся в салоне автомобиля. Тело их матери было найдено неподалёку.

Антон Голыбин
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