Бастрыкин заинтересовался происшествием в Саратове, где были обнаружены тела матери и детей

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела в Саратове, где в гараже были обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Место происшествия. Видео © Telegram / Следком

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.