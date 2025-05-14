Бастрыкин заинтересовался происшествием в Саратове, где были обнаружены тела матери и детей
Бастрыкину предоставят доклад по саратовскому делу об убийстве детей и их матери
Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела в Саратове, где в гараже были обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Место происшествия. Видео © Telegram / Следком
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Саратовской области Костину Д.А. доложить о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.
Ранее сообщалось, что в одном из гаражей Саратова были обнаружены тела девочек 3 и 7 лет, находившихся в салоне автомобиля. Тело их матери было найдено неподалёку.