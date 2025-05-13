В Саратове в гараже обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей

В Саратове в гараже обнаружены тела двух девочек, которые, по предварительным данным, могли задохнуться при попытке согреться. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Трагедия произошла в гаражном кооперативе «Жигули». В салоне автомобиля находились тела девочек в возрасте 3 и 7 лет. Рядом с машиной, на полу гаража, было найдено тело их матери, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.