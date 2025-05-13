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Регион
13 мая, 13:18

В Саратове в гараже обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В Саратове в гараже обнаружены тела двух девочек, которые, по предварительным данным, могли задохнуться при попытке согреться. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Трагедия произошла в гаражном кооперативе «Жигули». В салоне автомобиля находились тела девочек в возрасте 3 и 7 лет. Рядом с машиной, на полу гаража, было найдено тело их матери, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Приднестровье умер пенсионер, отчаянно пытавшийся согреться утюгом
В Приднестровье умер пенсионер, отчаянно пытавшийся согреться утюгом

Напомним, что зимой в Подмосковье пожилая женщина заживо сгорела из-за воспламенившегося электрического покрывала, которым она согревалась в морозную ночь.

Марина Фещенко
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