В Саратове в гараже обнаружены тела матери и двух маленьких дочерей
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В Саратове в гараже обнаружены тела двух девочек, которые, по предварительным данным, могли задохнуться при попытке согреться. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Трагедия произошла в гаражном кооперативе «Жигули». В салоне автомобиля находились тела девочек в возрасте 3 и 7 лет. Рядом с машиной, на полу гаража, было найдено тело их матери, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи, назначены судебно-медицинские экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, что зимой в Подмосковье пожилая женщина заживо сгорела из-за воспламенившегося электрического покрывала, которым она согревалась в морозную ночь.