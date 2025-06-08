«Работа психопата»: Убивший мать и сестру в Бельгии украинский подросток расправился ещё и собакой

Бельгийский ювенальный суд отправил 16-летнего украинского подростка в закрытое учреждение в Эверберге после того, как он признался в убийстве своей матери и младшей сводной сестры. Как сообщает портал HLN, старшая сестра Алина, проживающая в Ирландии, узнала о трагедии до признания брата и первоначально предполагала, что преступление совершил неизвестный психопат. По её словам, жертвой маньяка также стал семейный любимец — лабрадор по кличке Николь.

«Это работа психопата: насколько жестоким нужно быть, чтобы убить женщину, ребёнка и собаку?», — рассказала Алина, добавив, что мать ни с кем не конфликтовала, была добрым и открытым человеком.