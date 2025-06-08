«Работа психопата»: Убивший мать и сестру в Бельгии украинский подросток расправился ещё и собакой
HLN: Зарезавший мать и сестру в Бельгии украинский подросток убил и лабрадора
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Бельгийский ювенальный суд отправил 16-летнего украинского подростка в закрытое учреждение в Эверберге после того, как он признался в убийстве своей матери и младшей сводной сестры. Как сообщает портал HLN, старшая сестра Алина, проживающая в Ирландии, узнала о трагедии до признания брата и первоначально предполагала, что преступление совершил неизвестный психопат. По её словам, жертвой маньяка также стал семейный любимец — лабрадор по кличке Николь.
«Это работа психопата: насколько жестоким нужно быть, чтобы убить женщину, ребёнка и собаку?», — рассказала Алина, добавив, что мать ни с кем не конфликтовала, была добрым и открытым человеком.
Как установили местные СМИ, погибшая семья была родом из Львова. 38-летняя Лилия работала в бельгийской больнице санитаркой. Её 9-летняя дочь Анна (сводная сестра обвиняемого подростка) страдала врождённым пороком сердца. Отец семейства в настоящее время находится на Украине, где занимается эвакуацией раненых бойцов ВСУ с фронта.
Напомним, 16-летний подросток зарезал мать и маленькую сестру, а затем поджёг дом. Мотивы такого зверского преступления пока неизвестны. Почему школьник решил расправиться с членами семьи — неизвестно, но теперь он предстанет перед судом по делам несовершеннолетних.