Стал известен ужасающий мотив подростка с Украины, убившего мачеху, сестру и собаку в Бельгии
HLN: Подросток с Украины убил мачеху и сестру в Бельгии из-за подарка девушке
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thirdparty
16-летний юноша сознался в зверской расправе над своей матерью, 46-летней львовянкой Лилией и её 6-летней дочерью Аней. По данным бельгийского портала HLN, за несколько дней до злодеяния подросток, подрабатывавший официантом, уже намекал коллегам о своих намерениях
Источники в прокуратуре указывают: причиной стала бытовая ссора подростка с матерью из-за карманных средств и учёбы, переросшая в фатальную схватку, в ходе которой были зарезаны и женщина, и её дочь. В социальных сетях друзья юноши также подтверждают финансовый подтекст: якобы он грозился убить мать, чтобы добыть деньги на дорогой подарок для девушки, которая не отвечала ему взаимностью. Утверждается, что сразу после убийства он приобрёл ей iPhone и перевёл 3 тысячи евро.
Важный нюанс: Лилия приходилась мачехой обвиняемому. Он и его 20-летняя сестра – дети её супруга от первого брака. Убитая Аня – их сводная сестра, общая дочь Лилии и её мужа. С началом войны женщина перевезла пасынка и дочку за границу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Бельгии были найдены зарезанными мать и дочь, приехавшие с Украины. После нападения их дом подожгли. Оказалось, что это всё дело рук её 16-летнего сына, который решил расправиться со своими родственниками. Заодно он прикончил и их лабрадора.