Стал известен ужасающий мотив подростка с Украины, убившего мачеху, сестру и собаку в Бельгии

16-летний юноша сознался в зверской расправе над своей матерью, 46-летней львовянкой Лилией и её 6-летней дочерью Аней. По данным бельгийского портала HLN, за несколько дней до злодеяния подросток, подрабатывавший официантом, уже намекал коллегам о своих намерениях

Источники в прокуратуре указывают: причиной стала бытовая ссора подростка с матерью из-за карманных средств и учёбы, переросшая в фатальную схватку, в ходе которой были зарезаны и женщина, и её дочь. В социальных сетях друзья юноши также подтверждают финансовый подтекст: якобы он грозился убить мать, чтобы добыть деньги на дорогой подарок для девушки, которая не отвечала ему взаимностью. Утверждается, что сразу после убийства он приобрёл ей iPhone и перевёл 3 тысячи евро.