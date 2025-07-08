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8 июля, 10:37

Надгробный камень насмерть раздавил четырёхлетнего мальчика на кладбище

В Великобритании надгробный камень упал на мальчика на кладбище и раздавил его

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

На кладбище в Великобритании погиб четырёхлетний мальчик. Ребёнок, находившийся без присмотра, был придавлен упавшим надгробным камнем. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не смогли спасти малыша, сообщает The Manchester Evening News.

Трагедия произошла 5 июля на кладбище Ротенстолл, расположенном недалеко от одноименного города. Местная полиция назвала случившееся трагическим несчастным случаем и начала расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Местные жители организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего ребёнка через краудфандинговую платформу.

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Ранее Life.ru сообщал о трагическом случае в Дятьковском районе Брянской области, где под завалом обрушившегося песка в карьере были найдены тела двух 15-летних подростков. По предварительной информации, подростки выкопали подкоп в крутом склоне песчаного карьера, что спровоцировало обвал влажного грунта.

Наталья Афонина
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