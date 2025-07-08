Надгробный камень насмерть раздавил четырёхлетнего мальчика на кладбище

На кладбище в Великобритании погиб четырёхлетний мальчик. Ребёнок, находившийся без присмотра, был придавлен упавшим надгробным камнем. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб не смогли спасти малыша, сообщает The Manchester Evening News.

Трагедия произошла 5 июля на кладбище Ротенстолл, расположенном недалеко от одноименного города. Местная полиция назвала случившееся трагическим несчастным случаем и начала расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Местные жители организовали сбор средств для поддержки семьи погибшего ребёнка через краудфандинговую платформу.