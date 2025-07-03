В Хабаровском крае шестилетнего мальчика насмерть придавило бетонной плитой

В городе Советская Гавань Хабаровского края произошла ужасающая трагедия. Шестилетнего ребёнка насмерть придавило бетонной плитой. Это случилось в среду вечером на Лесозаводской, сообщает местная прокуратура.

Место гибели мальчика. Фото © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Мальчик был ещё жив, когда его с покалеченного доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

«Организована проверка, в ходе которой установлено, что в соответствии с заключенным между КГУП «Региональные коммунальные сети» и ООО «Хабаровский завод реставрации труб» контрактом на территории города осуществляются работы по реконструкции сети водоотведения, производился демонтаж канализационного оборудования, в том числе бетонных колец и плит», — сказано в публикации.

Прокуратура отмечает, что несчастный случай произошел вследствие халатности работников подрядной организации при выполнении строительных работ.

Следственный отдел Ванинского межрайонного управления СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по статье 216 части 2 УК РФ — нарушение правил безопасности на стройке, повлёкшее смерть по неосторожности. Расследование продолжается.