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3 июля, 10:45

Подмосковный школьник неудачно закинул удочку и проткнул себе крючком нос, губу и веко

Минздрав: В Подмосковье хирурги спасли мальчика, получившего травму на рыбалке

Крючок, проколовший лицо мальчику. Обложка © Минздрав Московской области

Крючок, проколовший лицо мальчику. Обложка © Минздрав Московской области

В Московской области 10-летний мальчик зацепил себе лицо крючком, когда закидывал удочку во время рыбалки. Пострадали губа, нос, веки, при этом ребёнок даже не мог открыть один глаз из-за отёка. Школьника спасли хирурги из Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля. О случившемся сообщает региональный Минздрав.

Пострадавший мальчик. Фото © Минздрав Московской области

Пострадавший мальчик. Фото © Минздрав Московской области

«Воблер глубоко задел ткани века, полностью ограничив его подвижность. Благодаря слаженной работе челюстно-лицевых хирургов и офтальмохиругов, нам удалось аккуратно извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. К счастью, воблер не повредил глазное яблоко, а операция прошла успешно», — поделилась врач-офтальмолог Анна Синютина.

Сейчас юный рыболов отправлен домой, его состояние стабилизировалось, процесс восстановления займёт ещё какое-то время.

Заслуженный артист России Владимир Нефёдов погиб на рыбалке
Заслуженный артист России Владимир Нефёдов погиб на рыбалке

Ранее Life.ru рассказывал, как рыбак неудачно упал на сук, который протолкнул его глаз в череп. Врачи успешно извлекли сучок, а также удалили более 20 частиц коры и мелкого мусора, которые попали в глаз. Несмотря на серьёзность травмы, медики смогли сохранить зрение пострадавшего.

Татьяна Миссуми
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