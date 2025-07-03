Подмосковный школьник неудачно закинул удочку и проткнул себе крючком нос, губу и веко

В Московской области 10-летний мальчик зацепил себе лицо крючком, когда закидывал удочку во время рыбалки. Пострадали губа, нос, веки, при этом ребёнок даже не мог открыть один глаз из-за отёка. Школьника спасли хирурги из Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля. О случившемся сообщает региональный Минздрав.

Пострадавший мальчик. Фото © Минздрав Московской области

«Воблер глубоко задел ткани века, полностью ограничив его подвижность. Благодаря слаженной работе челюстно-лицевых хирургов и офтальмохиругов, нам удалось аккуратно извлечь инородное тело и восстановить целостность тканей. К счастью, воблер не повредил глазное яблоко, а операция прошла успешно», — поделилась врач-офтальмолог Анна Синютина.

Сейчас юный рыболов отправлен домой, его состояние стабилизировалось, процесс восстановления займёт ещё какое-то время.