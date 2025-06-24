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24 июня, 11:57

Рыбак неудачно упал на сук, который протолкнул его глаз в череп

SHOT: Рыбак чуть не лишился зрения, упав на торчащий сук

Страшная ситуация произошла с 35-летним рыбаком из Набережных Челнов, который в результате падения на торчащий сучок едва не потерял зрение. Мужчина отправился на рыбалку с друзьями недалеко от посёлка Сосновый Бор, когда его отдых обернулся настоящей трагедией. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Рыбак упал на сук и чуть не лишился зрения. Фото © Telegram/ SHOT

Рыбак упал на сук и чуть не лишился зрения. Фото © Telegram/ SHOT

По словам пострадавшего, накануне он и его товарищи решили провести время на природе. Однако после дождя земля оказалась скользкой, и в один момент рыбак поскользнулся и упал лицом прямо на ветку. Она вошла ему под правый глаз и отломилась, оставив серьёзные повреждения. Прибыв в городскую больницу № 5, мужчине была проведена сложнейшая операция, которая длилась около часа.

Врачи успешно извлекли сучок, а также удалили более 20 частиц коры и мелкого мусора, которые попали в глаз. Несмотря на серьёзность травмы, врачи смогли сохранить зрение пострадавшего. Через несколько дней после операции рыбаку снимут швы, и он сможет вернуться домой.

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Ранее врачи из Югры прооперировали девушку, которую ударило током в ванной — она схватилась влажной рукой за провод зарядки. При контакте с проводом она получила электрический удар и потеряла сознание, погрузившись в воду.

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
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