Провели три операции: В Башкирии школьнику сломали нос из-за переписки с девочкой

В Уфе произошёл серьёзный конфликт между школьниками, который обернулся тяжёлыми травмами. Причиной потасовки стала переписка, касающаяся одной из учениц. В защиту девушки вступился её парень, явившийся на разборки в сопровождении десятка приятелей, сообщает 360.ru.

Кулачный бой закончился быстро: пострадавший получил открытый перелом носа со смещением, потребовавший трёх сложных операций. Мать школьника немедленно обратилась в Следственный комитет. Ситуация привлекла личное внимание главы ведомства Александра Бастрыкина, который взял ход расследования под свой контроль. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка.

«Кроме того, региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в своё производство», — уточнили в пресс-службе СК.