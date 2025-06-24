Провели три операции: В Башкирии школьнику сломали нос из-за переписки с девочкой
360.ru: В Уфе школьник получил открытый перелом носа из-за переписки с девочкой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert
В Уфе произошёл серьёзный конфликт между школьниками, который обернулся тяжёлыми травмами. Причиной потасовки стала переписка, касающаяся одной из учениц. В защиту девушки вступился её парень, явившийся на разборки в сопровождении десятка приятелей, сообщает 360.ru.
Кулачный бой закончился быстро: пострадавший получил открытый перелом носа со смещением, потребовавший трёх сложных операций. Мать школьника немедленно обратилась в Следственный комитет. Ситуация привлекла личное внимание главы ведомства Александра Бастрыкина, который взял ход расследования под свой контроль. В настоящее время по факту инцидента проводится процессуальная проверка.
«Кроме того, региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела из органов внутренних дел в своё производство», — уточнили в пресс-службе СК.
Ранее в Москве подростки выследили школьников и несколько раз выстрелили в них. Причиной такой неприязни стал внешний вид. Одному из мальчиков пуля попала в шею и в ногу. Врачам пришлось вытаскивать их. Теперь пострадавшему предстоит психологическая реабилитация.