В Москве подростки обстреляли школьников из-за внешнего вида

2 июня в Новой Москве произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, в котором пострадал 12-летний школьник, сообщает сайт MK.Ru. Как выяснилось, трое подростков (12, 14 и 15 лет) целенаправленно выслеживали двух своих одноклассников, которые в тот момент гуляли у детской площадки. Внезапно прозвучали выстрелы — одна железная пуля попала мальчику в шею, две другие задели руку и ногу. Второму ребёнку удалось избежать ранений. Нападавшие скрылись с места происшествия, а испуганные шестиклассники спрятались за ограждением.

Раненый подросток позвонил отцу, умолчав о полученных травмах, и лишь сообщил, что к ним «приставали одноклассники». Очевидцы вызвали экстренные службы, также вскоре на место прибыли родители пострадавшего. Отец отправился в полицию писать заявление, а мать сопроводила сына в больницу. Врачи провели срочную операцию по извлечению пули, жизни ребёнка ничего не угрожает, но ему предстоит курс психологической реабилитации. Сейчас полиция выясняет, как несовершеннолетние получили доступ к оружию.