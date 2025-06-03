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Регион
3 июня, 14:21

В Москве подростки обстреляли школьников из-за внешнего вида

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

2 июня в Новой Москве произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, в котором пострадал 12-летний школьник, сообщает сайт MK.Ru. Как выяснилось, трое подростков (12, 14 и 15 лет) целенаправленно выслеживали двух своих одноклассников, которые в тот момент гуляли у детской площадки. Внезапно прозвучали выстрелы — одна железная пуля попала мальчику в шею, две другие задели руку и ногу. Второму ребёнку удалось избежать ранений. Нападавшие скрылись с места происшествия, а испуганные шестиклассники спрятались за ограждением.

Раненый подросток позвонил отцу, умолчав о полученных травмах, и лишь сообщил, что к ним «приставали одноклассники». Очевидцы вызвали экстренные службы, также вскоре на место прибыли родители пострадавшего. Отец отправился в полицию писать заявление, а мать сопроводила сына в больницу. Врачи провели срочную операцию по извлечению пули, жизни ребёнка ничего не угрожает, но ему предстоит курс психологической реабилитации. Сейчас полиция выясняет, как несовершеннолетние получили доступ к оружию.

Как пишут СМИ, предварительно, конфликт мог начаться из-за внешнего вида — нападавшим не понравилось как одеваются их знакомые.

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Александра Мышляева
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