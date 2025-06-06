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6 июня, 10:51

Малолетние дикари разгромили уличную выставку в честь Пушкина в Арзамасе

В Арзамасе школьники испортили выставку в парке в честь дня рождения Пушкина

Обложка © Telegram / Мой Нижний Новгород

Обложка © Telegram / Мой Нижний Новгород

В Арзамасе малолетние вандалы атаковали уличную выставку, созданную в честь дня рождения Александра Пушкина. Видео с дерзкими действиями школьников появилось в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

В Арзамасе малолетние вандалы атаковали уличную выставку, созданную в честь дня рождения Александра Пушкина. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород

На кадрах два школьника яростно бьют кулаками по экспонатам, установленным в городском парке, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Прохожие, к сожалению, остались безучастными к происходящему. Руководство парка резко осудило безразличие свидетелей, а виновников акта вандализма сейчас активно разыскивают.

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А недавно в Крыму малолетние вандалы разнесли памятник на кладбище в Джанкойском районе. Свои развлечения школьники сняли на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении полиции.

Оксана Попова
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