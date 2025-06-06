Малолетние дикари разгромили уличную выставку в честь Пушкина в Арзамасе
В Арзамасе школьники испортили выставку в парке в честь дня рождения Пушкина
Обложка © Telegram / Мой Нижний Новгород
В Арзамасе малолетние вандалы атаковали уличную выставку, созданную в честь дня рождения Александра Пушкина. Видео с дерзкими действиями школьников появилось в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».
В Арзамасе малолетние вандалы атаковали уличную выставку, созданную в честь дня рождения Александра Пушкина. Видео © Telegram / Мой Нижний Новгород
На кадрах два школьника яростно бьют кулаками по экспонатам, установленным в городском парке, не обращая внимания на проходящих мимо людей. Прохожие, к сожалению, остались безучастными к происходящему. Руководство парка резко осудило безразличие свидетелей, а виновников акта вандализма сейчас активно разыскивают.
А недавно в Крыму малолетние вандалы разнесли памятник на кладбище в Джанкойском районе. Свои развлечения школьники сняли на видео, которое вскоре оказалось в распоряжении полиции.