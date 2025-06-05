Семьи растоптавших георгиевскую ленту в Обнинске детей будут лишены гражданства

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил, что в настоящее время сотрудники следственных органов ведут расследование дела о семьях, чьи дети совершили акт вандализма и растоптали флаг с изображением Георгиевской ленты в Обнинске. Решается вопрос о лишении их гражданства.

Подростки потоптались по георгиевской ленте в Обнинсе. Фото © VK / Наталья Зыбенкова

«Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно чётко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета», — подчеркнул Калугин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что без проведения процедуры лишения гражданства члены семей могут снова приехать в Россию и поселиться в другом регионе.