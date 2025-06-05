Семьи растоптавших георгиевскую ленту в Обнинске детей будут лишены гражданства
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Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин сообщил, что в настоящее время сотрудники следственных органов ведут расследование дела о семьях, чьи дети совершили акт вандализма и растоптали флаг с изображением Георгиевской ленты в Обнинске. Решается вопрос о лишении их гражданства.
Подростки потоптались по георгиевской ленте в Обнинсе. Фото © VK / Наталья Зыбенкова
«Они — недавние граждане России, и гражданство должно быть прекращено. Сегодня они уехали, а завтра приехали. Наш губернатор по этому поводу совершенно чётко высказался — прекращение гражданства, этим занимается региональное управление Следственного комитета», — подчеркнул Калугин в беседе с ТАСС.
Он отметил, что без проведения процедуры лишения гражданства члены семей могут снова приехать в Россию и поселиться в другом регионе.
Напомним, что в первых числах мая в Обнинске Калужской области двое несовершеннолетних сорвали георгиевскую ленту, размещённую на фасаде одного из зданий. После этого они начали топтаться на символике ко Дню Победы. Личности малолетних вандалов были быстро установлены, после чего они вместе с родителями были переданы следователям для проведения дальнейших разбирательств.