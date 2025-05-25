Против стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, возбудили уголовное дело
РИАН: На стримера, осквернившего георгиевскую ленту, завели уголовное дело
Георгиевская лента. Обложка © Life.ru
Возбуждено уголовное дело в отношении стримера, который во время трансляции на YouTube-канале публично осквернил георгиевскую ленту. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершённое публично)», — уточняет издание.
Согласно полученной информации, на видеозаписи, ставшей предметом проверки, мужчина неоднократно плюнул в георгиевскую ленту в ходе прямого эфира. Инцидент, по предварительным данным, произошёл незадолго до 9 Мая.
Ранее в Обнинске 10 мая двое подростков сорвали на землю георгиевскую ленту, размещённую на одном из домов в виде флага, и потоптались на ней. Несовершеннолетних с родителями передали следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий. В Следственном комитете сообщили, что намерены проверить законность получения российского гражданства родителями этих детей.