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Регион
25 мая, 04:07

Против стримера, плюнувшего в георгиевскую ленту, возбудили уголовное дело

РИАН: На стримера, осквернившего георгиевскую ленту, завели уголовное дело

Георгиевская лента. Обложка © Life.ru

Георгиевская лента. Обложка © Life.ru

Возбуждено уголовное дело в отношении стримера, который во время трансляции на YouTube-канале публично осквернил георгиевскую ленту. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, совершённое публично)», — уточняет издание.

Согласно полученной информации, на видеозаписи, ставшей предметом проверки, мужчина неоднократно плюнул в георгиевскую ленту в ходе прямого эфира. Инцидент, по предварительным данным, произошёл незадолго до 9 Мая.

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Ранее в Обнинске 10 мая двое подростков сорвали на землю георгиевскую ленту, размещённую на одном из домов в виде флага, и потоптались на ней. Несовершеннолетних с родителями передали следственным органам для проведения необходимых процессуальных действий. В Следственном комитете сообщили, что намерены проверить законность получения российского гражданства родителями этих детей.

Тимур Хингеев
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