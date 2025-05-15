В Саратове учительницу обвинили в пропаганде нацизма из-за спектакля к 9 Мая

Постановка спектакля на основе повести Валентина Катаева «Сын полка», инициированная школьным психологом Верой Башковой, привела к тому, что её обвинили в «пропаганде нацистской символики» и уволили с работы, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на её супруга, ветерана боевых действий Владимира Башкова. Инцидент произошёл в посёлке Тепличный.

По словам Башкова, поводом для увольнения послужила фотография, где на костюме отрицательного героя спектакля была изображена символика, ассоциируемая с нацистским режимом. Снимок увидела заместитель руководителя департамента по социальной политике Гагаринского района, которая сама на спектакле не присутствовала.

После этого Веру Башкову вызвали в департамент, где, по словам её мужа, с ней разговаривали в резкой форме. Кроме того, психолога вынудили снять с груди георгиевскую ленту и уволили.

«Наш старший сын в настоящее время несёт службу в рядах российской армии. В семье и в работе с детьми в рамках профессиональной деятельности супруга большое значение придавала всегда и придаёт воспитанию любви к Родине», — рассказал мужчина.